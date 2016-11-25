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Gaziantep Basketbol’da hedef galibiyet

Spor Toto Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, çıkışını kendi sahasında karşılaşacağı Banvit’i yenerek sürdürmek istiyor.

Gaziantep Basketbolda hedef galibiyet

25 Kasım 2016 17:12

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 8. haftasında Gaziantep Basketbol kendi sahasında karşılaşacağı Banvit maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Hafta içinde Avrupa maçında deplasmanda Kosava temsilcisi KB Peja’yı yenerek bir üst tura çıkan kırmızı-siyahlılarda moraller yerinde. Spor Toto Basketbol Ligi’nin 8. haftasında yarın kendi sahasında ligin yenilgisiz tek takımını konuk edecek olan Gaziantep Basketbol’da hedef rakibin namağlup unvanını sona erdirerek 5 maçlık galibiyet serisine bir yenisini daha eklemek istiyor.

Ligde 9. randevu
Lig tarihinde iki takım 9 kez karşı karşıya geliyor. Gaziantep Basketbol ile Banvit arasında oynanan 7 karşılaşmada Balıkesir ekibi kazanırken, bir mücadelen Gaziantep ekibi sahadan galibiyetle ayrıldı.
Geçen sezon eski adı Royal Halı Gaziantep ile mücadele ettiği ligde karşılaşan maçta kırmızı-siyahlılar rakibini 83-81’lik skorla mağlup ederek uzun süren galibiyet hasretine son vermişti.

“Yakalamış olduğumuz seriyi devam ettirmek istiyoruz”
Kulübün Genel Menajeri Boray Dai, önceki gün yaptığı açıklamada Avrupa'da ve ligde üst üste aldıkları galibiyetten dolayı çok iyi seri yakaladıklarını söyledi.

Hafta sonu ligin yenilgisiz takımlarından Banvit ile zorlu bir maça çıkacaklarını hatırlatan Dai, "Kendi evimizde oynayacağımız Banvit maçına konsantre olduk. Banvit ligin şu anda yenilgisiz tek takımı. Bu maçı da kazanarak hem ligdeki yenilgilerimizden birini daha telafi etmek hem de yakalamış olduğumuz seriyi devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

Gaziantep Basketbol - Banvit karşılaşması yarın saat 17.00'de oynanacak.  

Kazım Uzunöz

Etiketler: Gaziantep Basketbol


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