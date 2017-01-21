Diğer
Kategoriler

Gaziantep’te 2 silahlı çatışma: 3 ölü

Gaziantep’te sabaha karşı iki aracın içindeki şahıslar arasında çatışma çıktı. Kovalamacanın ardından devam eden çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti. Aynı saatlerde ise başka bir adreste silahla vurulan bir kişi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziantepte 2 silahlı çatışma: 3 ölü

21 Ocak 2017 13:20

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde 27 TV 886 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen lüks bir otomobilin içerisindekiler arasında bilinmeyen nedenle çatışma çıktı. Bir süre devam eden çatışmanın ardından 27 TV 886 plakalı otomobil, olay yerinden ayrıldı. Kaçan otomobili kovalayan lüks otomobil, aracı Yeşilevler Mahallesi 30 Nolu cadde üzerinde durdurmdu. Burada da çıkan çatışmada araç içerisinde bulunan Ökkeş Avcı, Savaş Dahan açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerinden ayrılan lüks otomobil ile otomobilde bulunan ve kimliği belirlenemeyen şahıslar kayıplara karıştı.

Başka bir saldırıda 1 kişi öldü
Çatışmanın olduğu saatlerde ekipler, Şahinbey ilçesine bağlı Ulucanlar Mahalle Muhtarlığı önünde yaralı bir şahıs bulunduğu ihbarı aldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri tarafından silahla yaralandığı belirlenen şahıs, Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan ve Cuma Koşucu (27) olduğu belirlenen şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Her iki olayda ölen şahısların cenazeleri, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Özel ekip kuruldu
Olayın ardından polis ekipleri, 3 ayrı olay yerinde geniş çaplı araştırma başlattı. İlk olaya ait 2 farklı olay yerinde 20’yi aşkın boş kovan ele geçiren polis, çevredeki güvenlik kameralarını da mercek altına aldı. Polisin, aynı saatlerde yaşanan 2 farklı olayı çözmek için özel ekip kurduğu öğrenildi. Çatışma ve silahla öldürülme olayları ile ilgili çalışmalarını yürüten polis, lüks aracın plakası ve içerisinde bulunan şahısların kimliklerini belirlemeye çalışıyor.
Öte yandan şahısların cenazelerinin de Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

Mehmet Bulut 

Etiketler: Gaziantep, Gaziantep Adli Tıp Kurumu, silahlı çatışma


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!