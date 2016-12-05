Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Binevler Mahallesi'nde 2 Aralık Cuma günü araç çalan Ö.A. (29), daha sonra Fidanlık Mahallesi'ndeki bir mini marketten hırsızlık yapmak istedi. Durumu fark eden esnaf müdahale etmek isteyince Ö.A., esnafa av tüfeği ile ateş açarak çaldığı araçla olay yerinden kaçtı. Çaldığı araç İstasyon Caddesi'nde bozulan Ö.A., kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın sürücüsünü pompalı tüfekle yaralayarak indirip araçla olay yerinden uzaklaştı. Buradan GATEM Nakliyatçılar Sitesi'ne giden Ö.A., kahvehane işletmecisi Arap Özkoyoncu'yu av tüfeği ile vurarak çaldığı aracı olay yerinde bırakıp suç aletiyle birlikte uzaklaştı. Olayla ilgili inceleme başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki kamera görüntülerinden zanlının kimliğini tespit etti. Zanlının GATEM'de kaldığı boş dükkanda Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan aramada suç aleti tüfek ve mermiler ele gerilirken, zanlı Ö.A'nın otobüsle Uşak'a gittiği tespit edildi. Gaziantep Cinayet Büro ekipleri, Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle irtibata geçerek, Uşak'a gitti. Burada polis ekipleri, zanlı Ö.A'yı gizlendiği yerde yakalayarak gözaltına aldı. Gaziantep'e getirilen zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Zanlı, ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını, olayı hatırlamadığını ama anımsadığını ileri sürdü. Sorgulamasının ardından Gaziantep Adliyesine sevk edileceği öğrenilen Ö.A.'nın çok sayıda suçtan arandığı ortaya çıktı.

Mehmet Bulut