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Gaziantep'te kıraathaneye bombalı saldırı

Gaziantep'te bir kıraathaneye bombalı saldırı düzenlendi.

Gaziantepte kıraathaneye bombalı saldırı

15 Kasım 2016 23:39
Gaziantep'te kıraathaneye bombalı saldırı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Magosa Caddesi üzerinde bulunan kıraathaneye saat 22.30 sıralarında, motosikletli bir şahıs tarafından içinde patlayıcı bulunan bir poşet atıldı. Saldırıda yaralanan olmazken, olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Mahallenin giriş çıkışları polis tarafından kapatılırken olay yeri inceleme ekipleri kıraathane çevresinde inceleme başlattı.

Valilikten açıklama
Gaziantep Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, “15 Kasım 2016 günü saat 22.20 sıralarında Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi Magosa Caddesi’ndeki iki kıraathanenin önüne motosikletli bir şahıs tarafından atılan poşetin patladığı anlaşılmıştır. Olaydan kaynaklanan herhangi bir can kaybı, yaralı ve maddi hasar yoktur. Olay çok yönlü araştırılmakta olup, fail ya da faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.
Güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştirilen şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Mehmet Bulut

Etiketler: bombalı saldırı, Gaziantep, kıraathane


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