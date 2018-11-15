Genç İnovatif Sağlıkçılar Kulubü Vodafone İstanbul Maratonu'na katıldı

Genç İnovatif Sağlıkçılar Kulubü (GİSK) üyeleri, 11 Kasım Pazar günü 40'ıncısı gerçekleştirilen ve ‘Sağlık İçin Koş' temasıyla düzenlenen, Vodafone İstanbul Maratonu için, maraton öncesinde 3 Kasım'da Milli Olimpiyat Köyü'nde, Milli Olimpiyat Komitesi tarafından verilen eğitime katıldı. Üyeler ‘Spor Organizasyonlarında Liderlik ve Motivasyon Teknikleri' konusunda eğitim aldılar.

Bu eğitim neticesinde kulüp üyeleri, maratonun 42,195 kilometre, 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusuna ait noktalarda organizasyonun yürütülmesini sağladılar. GİSK Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Nuran Akyurt, bu yıl, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinde başlayan ve ‘Sağlık İçin Koş' sloganı ile yapılan organizasyonun yürütülmesinde, GİSK ekibi olarak 3 senedir aktif görev almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

