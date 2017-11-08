Gençler, internet bağımlılığına dikkat

AK Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının hep birlikte çok çalışmaktan geçtiğinin altını çizerek, "Gençlere çok çalışın" mesajı verdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal sosyal medya kullanımı ile ilgili salondaki gençlere sorular sorarak başladığı konuşmasında, sosyal medyadaki tehlikelere dikkat çekti. Ünal, "Sosyal medyada kötü niyetli kişiler tarafından dolandırılma, terör örgütlerine üye yapılma, yalan propagandaya maruz kalma gibi birçok illegal durumla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca internetteki her bilgi doğru değil. Dikkatli olun, bilinçli kullanın, sanal alem geçici, onun yerine kitap okuyun. Seçilme yaşı 18’e düştü. Çok birikimli ve donanımlı olmanız lazım. Çocukluğum Keçiören'de geçti. Bizim zamanımızda televizyon her evde yoktu” ifadelerini kullandı.

903 bin nüfusun çoğunu gençlerin oluşturduğunu belirten Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ise gençlik ve halk eğitim merkezleriyle gençlere özel faaliyetler düzenlediklerini söyledi.

“Kitap bağımlısı olun”

Sosyal medyanın hem bir imkan hem bir tehdit olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Bakan Müşaviri Selim Cerrah, "Hayatımızın büyük bir parçası haline gelen internet bağımlılığına karşı dikkatli olmalıyız. En mutlu bağımlılık kitap bağımlılığıdır. Bağımlılıktan kitap bağlılığına geçelim ve günde en az 100 sayfa okuyalım” şeklinde konuştu.

Programda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Biriminden Sosyal Medya Takip ve Analiz Uzmanı Orhan Yorulmaz güvenli internet kullanımını, Sosyal Hizmet Uzmanı Birsen Dalbastı da internet bağımlılığını anlatan bir sunum yaptı.

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde Keçiören Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Keçiören Kaymakamlığının ortaklaşa düzenlediği programa Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Gençlik ve Spor Bakan Müşaviri Selim Cerrah ve gençler katıldı.

Gençlerin büyük dikkatle takip ettiği program birlikte çekilen fotoğrafla sona erdi.

