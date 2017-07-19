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Gençlere ikna ve lobicilik eğitimi

Nilüfer Belediyesi bünyesinde kurulan Nilüfer İnovasyon Merkezi’nin gençlere yönelik gerçekleştirdiği eğitimde etkili iletişim yöntemleri, ikna kabiliyeti geliştirme ve lobicilik konuları anlatıldı.

Gençlere ikna ve lobicilik eğitimi

19 Temmuz 2017 13:12

Nilüfer İnovasyon Merkezi son olarak Nilüfer Kent Konseyi ve Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğiyle “İknaya Giden Yol” isimli eğitim düzenledi. Ulusal Demokrasi Enstitüsü’nden Mevlüde Sahillioğlu tarafından verilen eğitime ilgi büyüktü. Eğitime katılan gençlere, karar verici pozisyonundaki kişilerden randevu alma, bu kişilere yönelik etkili iletişim yöntemleri, ikna kabiliyeti geliştirme ve lobicilik faaliyetleri yürütme konularında yeni stratejiler ve yollar anlatıldı. Gençler, eğitimde öğrendiklerini canlandırma metodu ile uygulama fırsatı da buldu. Verimli geçen eğitime katılan gençler, bu tür faaliyetlerin daha fazla yapılması gerektiğini belirtti. 


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