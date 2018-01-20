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Genelkurmay Başkanı Akar 'Zeytin Dalı Harekatı'nı böyle yönetti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanlarının Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezinden sevk ve idare ettiği 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı

Genelkurmay Başkanı Akar Zeytin Dalı Harekatını böyle yönetti

20 Ocak 2018 21:10

İşte ilk görüntüler...

 

 

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