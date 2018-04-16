Diğer
Kategoriler

Genelkurmay Başkanı Akar’ın Suudi Arabistan ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayiadh bin Ha’med Al-Rowaıly’nin resmi davetlisi olarak Suudi Arabistan’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Akarın Suudi Arabistan ziyareti

16 Nisan 2018 21:09

Orgeneral Akar, ziyaret esnasında Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayiadh bin Ha’med Al-Rowaıly ile bölgesel güvenlik ve ikili askeri işbirliği konularının ele alındığı bir görüşme yaptı. Orgeneral Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da katıldığı Körfez Kalkanı-1 Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü’ne katıldı.
Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Orgeneral Akar, ayrıca Suudi Arabistan eski Genelkurmay Başkanı ve halihazırda Kraliyet Divanı Müsteşarı Orgeneral Abdurrahman bin Salih Albanyan, Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanı Mareşal Khalifa bin Ahmed Al-Khalıfa, Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abu Belal Mohammad Shafıul Huq, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanem bin Shaheen Al-Ghanem, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa, Pakistan eski Kara Kuvvetleri Komutanı ve hâlihazırda Terörizme Karşı İslami Askeri Koalisyon Komutanı olan Emekli Orgeneral Raheel Sharıf, Sudan Savunma Bakanı Orgeneral Awad Mohamed Ahmed Ibn Ouf, Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kamal Abdel-Ma’arouf Al-Mahı, Umman Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmad bin Harith bin Nassir Al-Nabhanı ve Ürdün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mahmoud A. Frıhat ile de görüştü.  

Musa Erdoğan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç