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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Brüksel’de askeri temaslarda bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın 176’ıncı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katıldığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Brükselde askeri temaslarda bulundu

19 Ocak 2017 08:30

TSK’dan yapılan açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde NATO Karargahı Brüksel/Belçika’da icra edilen 176’ncı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katılmıştır” denildi.

Akar’ın toplantı kapsamında gerçekleştirdiği temasların belirtildiği açıklamada, “Orgeneral Akar 18 Ocak 2017 tarihinde toplantı kapsamında Askeri Komite üyelerini, Fırat Kalkanı Harekatı, Irak kuzeyi ve bölgenin gerçekleri hakkında bilgilendirmiş ve NATO’nun terörle mücadele kapsamında Türkiye’ye daha fazla destek vermesi gerektiğini vurgulamıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Akar’ın Fransa, Kanada ve Romanya Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmelerde bulunduğu kaydedildi. 

Caner Ünver 

Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı, Nato, Türk Silahlı Kuvvetleri


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