Uluslararası yatırımcılara kredi sağlama amacıyla faaliyetlerini sürdüren Gifa Holding, İran ve Suudi Arabistan’a sağladığı kredi hizmetinin ardından şimdi de Tunuslu helikopter şirketine 10 yıllığına yüzde 3 oranında faiz olmak üzere 11 milyon 200 bin euroluk kredi sağlanması için danışmanlık hizmeti verildiğini açıkladı. Ortadoğu’da yüzde 27’ye varan kredi faizleri nedeniyle başka ülkelere yönelen yatırımcıların, bu sayede KKTC’den eli boş dönmedikleri belirtildi.

“Yatırımcılara büyük kolaylık sağlıyoruz”

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Gifa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa, Ortadoğu’da yüksek olan kredi faizlerinin bulundukları ülkedeki yatırımcıları zora soktuğunu belirterek, “Biz müşterilerimize yüzde 3 oranına kadar kredi sağlanması için danışmalık hizmeti olarak yardımcı oluyoruz. Ortadoğu’da yüzde 27’ye kadar varan kredi faizleri mevcut. Minimum yüzde 12 oranından alınabiliyor. Bu nedenle müşterilerimizin ilgisi bizi memnun ediyor” diye konuştu.

“Türkiye’den başvurular oldukça arttı”

Geçtiğimiz ay İran ve Suudi Arabistan’lı şirketlere yüklü miktarda kredi sağladıklarını da hatırlatan Kısa, “Son dönemlerde Türkiye’den de yoğun talep alıyoruz. Türkiye’nin yanı sıra son olarak dün Tunuslu köklü helikopter şirketine 11 milyon 200 bin euroluk kredi sağlanması için danışmanlık hizmeti verdik. Şirketimizi başarısı ve iç dinamiğiyle kredi başvuruları şirketlerin güvenliliği esas alınarak büyük oranda olumlu sonuçlanıyor. Bu açıdan bizler de müşterilerimiz de oldukça rahat” dedi.

“Dubai ve Katarlı yatırımcılar yolda”

Öte yandan Tunuslu şirketle kredi anlaşmasının sağlanmasıyla birlikte Dubai ve Katar’dan yapılan başvuruların da değerlendirildiği bilgisini veren Kısa, “ Talep edilen kredilerin sağlanması için tüm ekibimizle hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda Dubai ve Katarlı yatırımcılardan da yoğun talepler aldık. Başvuran şirketlerin kriterlere uygun olup olmadığı değerlendiriliyor. Yeterli puanlama sağlanması durumunda bu şirketler de talep ettikleri kredilere en kısa zamanda kavuşacak” açıklamalarında bulundu.