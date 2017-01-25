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‘Global Game Jam’ Maratonu, İAÜ’de yapıldı

Her yıl ocak ayının son haftasında gerçekleşen dünyanın en büyük oyun geliştirme maratonu Global Game Jam, dünyayla aynı anda İstanbul Aydın Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Global Game Jam Maratonu, İAÜde yapıldı
‘Global Game Jam’ Maratonu, İAÜ’de yapıldı - Foto Galeri

25 Ocak 2017 11:58

İlk kez 2009 yılında başlayan ve oyun yapımcılarını bir araya getiren Global Game Jam (GGJ) maratonu, 20-22 Ocak tarihleri arasında tüm dünyayla aynı anda İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Halit Aydın Kampüsü’nde gerçekleştirildi. 2017 ayağı 95 farklı ülkede 700’ün üzerinde merkezde yapılan GGJ etkinliğine katılan oyun yapımcıları, ‘dalga’ temasına uygun oyunlar geliştirdi.

52 YAPIMCIDAN 13 OYUN!

Görsel tasarım, programlama, oyun tasarımı, müzik vb. pek çok alandan birbirini tanımayan katılımcının İAÜ Halit Aydın Kampüsü’nde yeni ve farklı bir ortamda bir araya gelmesiyle başlayan etkinlik, özellikle kendisini geliştirmek isteyen, sektörü tanımak ve kariyerini bu alanda sürdürmek için portfolyo hazırlayan tüm amatör ve profesyonel katılımcılar açısından önemli bir fırsat oldu.

İAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’nün organizasyonuyla Türkiye’de oyun yapımcılarını bir araya getiren etkinlikte 52 oyun yapımcısı, uykusuz geçen 2 gün 2 gece sonunda 13 oyun geliştirdi. İnovasyon, yaratıcılık ve iş birliği motivasyonu esas alan etkinlikte, katılımcılar ilk akşam tüm dünya ile aynı anda duyurulan ‘dalga’ teması çerçevesinde oyunlarını geliştirdiler ve tema çerçevesinde ortaya çıkardıkları oyunları etkinliğin son akşamında GGC internet sitesinde sundular.

YARIŞMA DEĞİL, DAYANIŞMA ODAKLI

Türkiye’deki oyun sektörünün ilerlemesine de önemli bir katkı sunan GGJ, bir yarışmadan ziyade iş birliği ve dostluğu esas alan, sinerji yaratmaya dayalı ve tamamen gönüllülük esasında gerçekleştirilen bir etkinlik. Oyun yapımı; görsel tasarım, programlama, oyun tasarımı, müzik gibi pek çok alandan insanın birlikte çalışmasını gerektiren karmaşık bir süreç. Etkinlikte katılımcılar ilk akşam duyurulan ortak bir tema etrafında oyun geliştiriyor, ardından geliştirilen oyun, etkinliğin son akşamında sunuluyor.

Etiketler: GGJ, Global Game Jam, İstanbul Aydın Üniversitesi, oyun


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