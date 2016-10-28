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’Gültan Kışanak’ açıklaması: 'Kim terörle işbirliği yapıyorsa...'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasıyla ilgili, “Kim terörle işbirliği yapıyorsa, yasalar önünde hesap vermesi gerekiyor” dedi.

Gültan Kışanak açıklaması: Kim terörle işbirliği yapıyorsa...

28 Ekim 2016 15:37

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci bir dizi açılış ve ziyaret için Adıyaman’a geldi. Adıyaman’da ilk olarak Valiliği ziyaret eden Tüfenkci, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasıyla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Bülent Tüfenkci, “Teröre kim destek veriyorsa, kim çanak tutuyorsa, kim terörle işbirliği yapıyorsa elbette ki yasalar önünde herkes hesap verebilmelidir. Milletten aldıkları vekaleti kötüye kullanmamaları gerekiyor. Milletten aldıkları yetkiyi terörün emrine vermemeleri gerekiyor. Bu noktada ciddi şüpheler vardı ve bu şüphelerin somutlaşmasıyla beraber böyle bir soruşturmanın gereği ortaya çıktı. Millet hizmet bekliyor. Diyarbakırlıların hakkı olan bu kaynakları bir başka yasa dışı oluşumlara şu veya bu şekilde peşkeş çekmek veya orada ki terör örgütüyle beraber hareket etmek, iş tutma ve işbirliği içerisinde hareket etmek hiç kimsenin hakkı değildir. Bu tür yollara tevessül edenlerde elbette ki yasalar önünde hesap verecekler ve vermeleri de gerekir” diye konuştu.

Etiketler: Bülent Tüfenkci, Gültan Kışanak


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