Edinilen bilgiye göre, Cemil Bulut (54) yönetimindeki 06 JPR 75 plakalı boş akaryakıt tırı, Gümüşhane istikametinden Torul’a doğru ilerlerken ilçeye bağlı Harmancık köyü sınırlarındaki Harmancık tüneli çıkışında kar yağışı ve aşırı soğuk hava nedeniyle kayganlaşan yolda saat 16.00 sıralarında kontrolden çıktı.

15 metre yükseklikten Harşit çayına uçtu

Kış lastiği kullanmadığı gözlenen tır, tünel çıkışındaki köprünün üzerinde fren yapınca kontrolden çıkarak ters istikamete döndü ve sürücünün de içinde bulunduğu tırın kupası dorsesinden ayrılarak yaklaşık 15 metre yükseklikten Harşit çayına düştü.Kaza sonucu Trabzon’un Arsin ilçesi doğumlu olduğu öğrenilen sürücü Bulut’u aracından kazayı gören ve Harşit Çayı kenarına inen vatandaşlar çıkarırken, üşümemesi için de montlarla örttüler.Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Torul Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücü Bulut hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kör noktada duran tır dorsesini geç fark eden 6 araçta, birbirlerine ve tünel içindeki kaldırımlara çarpması sonucu ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yol kenarından kaldırılması boyunca Gümüşhane-Trabzon karayolunda trafik bir süre durmak zorunda kaldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Recep Ergin



