Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1 sona eren Geçlerbirliği-Beşiktaş maçının sonrasında yapılan basın toplantısında, “Bugün 2 puan kaybettik üzgünüz. Maçta ilk yarı eksiklerimize rağmen gol yememeliydik. Tamamına baktığımızda hak ettiğimiz maçta 2 puan bıraktık. Bunun nedeni ilk yarı düşük tempomuz. Maçın 2. yarısı çok pozisyon bulduk, değerlendiremedik. Oyuncularımız istekliydi. Attığımız golden daha net pozisyonları gole çeviremememiz bizi sıkıntıya soktu. Maçın geneline baktığımızda kaçan golleri de düşünürsek talihsiz bir gün geçirdik. Üzgünüz 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Takımımızın iyi olduğunu düşünüyorum. Şartlar ne olursa olsun bugün de rakipten üstündük. Sahaya çıkan her oyuncunun hata yapabilir. Biz hep beraber gol yedik. Kaleci hata yaptıysa başka oyuncu kurtarmak için çalışmalıdır. Fabricio ile Tolga Zengin gibi bir ayrımımız yok. Bunlar medyada yazılıp çiliyor. Bizim gündemimizde yok” şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği takımının gücü oranında mücadele ettiğini kaydeden Güneş, “Herkes gücü oranında iş yapar. Gençlerbirliği de bugün böyle yaptı. Bundan daha doğal bir şey olamaz. İlk yarıda rakibin işini kolaylaştırdık. Oyuna girmekte ve akıcılığı sağlamakta güçlük çektik. Rakibin gelip atamayacağı golü biz yedik. Gündemimizde öyle bir şey yok. Ocağa kadar kimseyi alamayız, bunu siz de biliyorsunuz. Gündem arıyorsanız bırakalım bunları futbol nasıl gelişir onu konuşalım. 19 Mayıs Stadı ben oyuncuyken de aynıydı, bugün de aynı, soyunma odasına zor girip çıkıyorsun, devlet birçok ilde statlar yaptı, büyük işler yaptı ama burayı değiştirmedi. Oyuncuyken kullandığımız soyunma odasıyla bugünkü aynı, koltuk bile değişmiyor, yazık günah” değerlendirmesinde bulundu.

Caner Ünver - Cem Geçim - Mustafa Apaydın

