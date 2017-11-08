Güzeldere Tüneli’nde kış mesaisi

Hakkari'yi Van'a bağlayan keskin ve zorlu virajlarıyla özellikle kış mevsiminde çok sayıda ölümlü trafik kazasına neden olan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'ne yapılan tünel çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şantiye Şefi Refik Ören. 2014 yılında yapımına başlanan tünelin her birinin yaklaşık 3 bin 300 metre uzunluğunda olduğunu söyledi. Ören, “Şu ana kadar bin 800 metre üst yarık ve bin 600 metre alt yarık ilerlemesi sağlanmıştır. 2018 Kasım ayı sonuna kadar tünelin kazı ve destekleme aşamasını tamamlamayı planlıyoruz. Kış aylarında da çalışacağız, hiç ara vermeyeceğiz. Bütün tedbirlerimizi aldık. Malzemelerimizi içeriye depoladık. Tünel ağızlarından bir tanesini kapatacağız. Araçlarımız diğer tünelden çıkış yapacak. 110 personel ve 30 araçlık makine parkımızla çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Amacımız bir an önce bu tünelin faaliyete geçip halkımızın hizmetine girmesidir. Böylece halkımızı buradaki zorluklardan kurtarılmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte 45 dakikalık zorlu yolculuğun 5 dakikaya inmesi hedefleniyor.

Mimar Kaya