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Hafif ticari araç büfenin bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkan hafif ticari araç, kaldırımı aşıp büfenin bahçesine uçtu. Kazada 1 kişi ölürken, 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç büfenin bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

19 Şubat 2018 21:12
Hafif ticari araç büfenin bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Burak Y. (19) yönetimindeki 70 ED 543 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırımdaki Ali Rıza Kuku’ya (42), daha sonra da büfe önünde bekleyen üniversite öğrencisi Meltem A.’ya (20) çarptı. Ali Rıza Kuku, bahçeye uçan aracın altında kaldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından aracın altından çıkarılan Kuku, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralanan araç sürücüsü Burak Y. ile Meltem A. ise aynı hastanede tedavi altına alındı. 

Kaza anı büfenin güvenlik kamerasına da yansıdı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından araç kaza mahallinden çekildi. kazanın meydana geldiği büfeye üniversite öğrencilerinin sıklıkla gittiği öğrenilirken, akşam az sayıda öğrencinin bulunması kazanın boyutlarının büyümesini önledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Mehmet Dağlı

 

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