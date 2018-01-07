Hafta sonu Uludağ'a tatilci akını

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ yeni yılın ilk hafta sonu tatilinde yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı. Hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçiler ise Uludağ'da kızak kayarak eğlendi. Uludağ'a akın eden vatandaşlar drone ile havadan anbean görüntülendi. Uludağ'a akın eden vatandaşlar pistleri doldururken, acemi kayakçıklar özel hocalardan ders alarak kayabildi. Bu arada, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri yoğunluk,kayıp ve yaralanmalar nedeniyle drone uçurarak yoğun güvenlik önlemi aldı. Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 88 santimetreyi buldu. Öte yandan, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8, en yüksek sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü, önümüzdeki hafta ise kar yağmayacağı, havanın sisli ve bulutlu geçeceği öğrenildi.

Serkan Akkuş