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Hafta sonu Uludağ'a tatilci akını

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezi Uludağ'da, hafta sonu olması nedeniyle yoğunluk yaşandı. Tatilciler ve günübirlikçiler pistlerde gün boyu kayak yaparak gönüllerince eğlendi.

Hafta sonu Uludağa tatilci akını
Hafta sonu Uludağ'a tatilci akını - Foto Galeri

07 Ocak 2018 10:13

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ yeni yılın ilk hafta sonu tatilinde yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı. Hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçiler ise Uludağ'da kızak kayarak eğlendi. Uludağ'a akın eden vatandaşlar drone ile havadan anbean görüntülendi. Uludağ'a akın eden vatandaşlar pistleri doldururken, acemi kayakçıklar özel hocalardan ders alarak kayabildi. Bu arada, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri yoğunluk,kayıp ve yaralanmalar nedeniyle drone uçurarak yoğun güvenlik önlemi aldı. Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 88 santimetreyi buldu. Öte yandan, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8, en yüksek sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü, önümüzdeki hafta ise kar yağmayacağı, havanın sisli ve bulutlu geçeceği öğrenildi. 

Serkan Akkuş

 

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