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iha.com.tr »
Gündem »
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
17 Mayıs 2018 08:59
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
TSK:"Hakkâri/Yüksekova bölgesine 17 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; silahlı 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
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17 Mayıs 2018 08:59
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