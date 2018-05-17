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Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK:"Hakkâri/Yüksekova bölgesine 17 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; silahlı 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Hakkaride 4 terörist etkisiz hale getirildi

17 Mayıs 2018 08:59

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