Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı (Hakkari/Yüksekova) tarafından, bölücü terör örgütü mensubu teröristleri etkisiz hale getirilmek maksadıyla; 22-23 Ekim 2016 tarihlerinde Yüksekova Dilekli Hisar Dağı bölgesinde operasyonlar icra edilmiştir. Operasyonlar esnasında Şehit Yüzbaşı Özgür Çevik tepesi ve civarında Hakkari Dağ ve Komando Tugayı (Hakkari) unsurları tarafından çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

