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Hakkari’de lapa lapa kar yağdı

Hakkari’de lapa lapa kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

Hakkaride lapa lapa kar yağdı

20 Kasım 2017 10:56

Akşam saatlerinde başlayan yağmur, sabah yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezi beyaza bürünürken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise aldıkları şemsiyelerle kendilerini korumaya çalıştı.

Bir taraftan sis, diğer taraftan kar yağışının etkili olduğu kent merkezinde hayat adeta durma noktasına geldi.
Hakkari’nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu belirtildi. Yoldan geçen vatandaşlar ise “Kar berekettir” diyerek, yağışların sevincini yaşadıklarını ifade ettiler. 

Feyzullah Taş
 

Etiketler: hakkari, kar

 

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