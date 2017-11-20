Hakkari’de lapa lapa kar yağdı

Akşam saatlerinde başlayan yağmur, sabah yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezi beyaza bürünürken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise aldıkları şemsiyelerle kendilerini korumaya çalıştı.

Bir taraftan sis, diğer taraftan kar yağışının etkili olduğu kent merkezinde hayat adeta durma noktasına geldi.

Hakkari’nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu belirtildi. Yoldan geçen vatandaşlar ise “Kar berekettir” diyerek, yağışların sevincini yaşadıklarını ifade ettiler.

Feyzullah Taş

