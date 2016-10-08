Büyük bir çoğunluğu motosiklet, bisiklet, elektrikli bisiklet, otodan, evden hırsızlık olmak üzere 144 ayrı suça karışan, çeşitli zamanlarda yakalanıp cezaevine gönderilen ancak 2 sefer cezaevinden firar eden, halen 17 suçtan arama kaydı olan ve toplam 11 adet suçtan infazı bulunan 1998 Uşak doğumlu Adalet Şeker Uşak Emniyetinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Adalet Şeker uzun zamandan beri başta Aranan Şahıslar Büro Amirliği olmak üzere gevenlik güçleri tarafından da aranmaktaydı. Çeşitli zamanlarda alınan bilgiler ve takip sonunda temas sağlanan ancak her seferinde ekiplerin elinden kaçmayı başaran Adalet Şeker son düzenlenen operasyonda yakalanarak adalete teslim edildi. Şahıs Nöbetçi savcılıkça cezaevine teslim edildi.

18 yaşında 144 ayrı suç

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen 144 ayrı suç kaydı bulunan Adalet Şeker'in oldukça kabarık olan dosyasında "116 Hırsızlık, 15 Kasten Yaralama, 3 6136 SKM, 3 Yağma, 4 Mala zarar verme, 3 Tehdit-Hakaret olayı başta olmak üzere; güveni kötüye kullanma, genel güvenliği tehlikeye sokma, yaralama, suç eşyasını satın alma, görevli memura mukavemet" gibi suçların bulunduğu belirtildi.