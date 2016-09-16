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Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde ambulans ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 5 yaralı

16 Eylül 2016 18:06

Bayramiç’ten Çanakkale Devlet Hastanesi’ne hasta sevki yapan ambulans Bayramiç-Ezine karayolu Kızılköy altında otomobille çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Mesut Kullu yönetimindeki 17 UT 992 plakalı ambulans, Ezine Kızılköy altında köy yolundan çıkan Erdoğan Üzel yönetimindeki 17 SG 905 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, ambulans sürücüsü Hüseyin Mesut Kullu ve diğer araç sürücüsü Erdoğan Üzel ile hemşireler Seden Melis Zorba, Hatice Sezgin ve ambulansta bulunan hasta Süleyman Tekin yaralandı. Yaralılar ambulansla Ezine Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, ambulansta hasta olarak bulunan Süleyman Tekin Çanakkale Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler: ambulans, kaza


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