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Hastane yemeği zehirledi: 80 kişi tedavi altında

İzmir’deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri iddia edilen 80 kişi tedavi altına alındı.

Hastane yemeği zehirledi: 80 kişi tedavi altında

10 Kasım 2016 23:37
Hastane yemeği zehirledi: 80 kişi tedavi altında - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. İki hastaneye yemek şirketinden kadınbudu köfte, yoğurt ve ıspanak dağıtıldı. Yemekleri yiyen hastalar ve sağlık çalışanları bir anda rahatsızlandı. Bulantı, kusma şikayeti olan kişiler, teker teker hastanelerde tedavi altına alındı. Bazı kişiler ise bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Şu ana kadar 80 kişinin tedavi altında olduğu, sayının artabileceği belirtildi.

Kamu-Sen İzmir İl Temsilcisi Ahmet Doğruyol, zehirlendiği düşünülen kişilerin tedavilerinin sürdüğünü ifade etti. Doğruyol, "Akşam yemeğinde kadınbudu köfte, yoğurt ve ıspanak yemişler. Sayı artabilir endişe ediyoruz. Yemeklerin özelleştirilmesiyle yemek kalitesi çok fazla düştü. Hastaların ve çalışanların sağlığı bize göre ikinci plana atılıyor. Bu duruma acilen çözüm bulunması gerekiyor" dedi.

Etiketler: hastane yemeği, İzmir, zehirlenme


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