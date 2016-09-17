Edinilen bilgiye göre, daha önceden de psikolojik sorunlar yaşayan 56 yaşındaki İ.B, yakınları tarafından Suruç ilçesinden tedavi edilmek için dün Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Burada Beyin Cerrahi Bölümünde yatışı yapılan hasta için tedavi süreci başlatıldı. İddiaya göre, hasta, gece saat 01.00 sıralarında yanındaki refakatçiler uyuduktan sonra pencereyi açıp aşağı atlamak istedi.

Kız kardeşi daha fazla tutamadı

Durumu fark eden şahsın refakatçisi olan kız kardeşi, pencereden atlayan abisinin son anda ayaklarından tutmayı başardı. Abisinin ağırlığına gücü yetmeyen kız kardeşi, çığlık atarak yardım istedi. Hastane görevlileri odaya gidene kadar İ.Bt, onu daha fazla tutmayı başaramayan kız kardeşinin ellerinin arasından kayarak 7. kattan beton zemine çakıldı. Şahsın düştüğü bölgeye koşan hastane görevlileri, sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirlenirken, düştüğü yerdeki merdivenlerin metal korkuluklarının ise kırıldığı gözlendi. Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Psikolojik sorunları vardı

İntihar haberi üzerine hastaneye koşan yeğenleri Celal Fırat ve Mustafa Kaya, İ.B’nin daha önceden psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi.

Kız kardeşi ayaklarından daha fazla tutamadı

İntihar eden İ.B’nin amcası olduğunu belirten Celal Fırat, “Kendisinin önceden psikolojik sorunları vardı. Hastaneye getirip yatırdılar. Gece yarısı yanındaki refakatçiler yattığı sırada kendisini pencereden atmış” dedi.

İ.B’nin amcasının kuzeni olduğunu dile getiren Mustafa Kaya ise ”Daha önce psikolojik sorunları vardı. Kendisini hastaneye getirdiler. Aklı yerinde değildi. Yerinde olmayınca da refakatçiler de yatmıştı. Bir kız kardeşi de yanındaydı. Hatta camdan atlayınca o ayaklarından tutmuştu ama gücü yetmediği için aşağı düştü. Hastanenin 7. katından atlayarak demir korkulukların üstüne düşmüş” şeklinde konuştu.