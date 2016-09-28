Suriye tarafından gelebilecek tehlikelere karşı her türlü askeri tedbir alınırken, asker 24 saat sınırı kontrol altında tutuyor.

Termal kameralarla ve gözetleme kuleleriyle sınırda uçan kuştan bile haberi olan TSK, Suriye tarafından gelebilecek hava ihlallerine karşı da uçaksavar silahlarla güvenliği en üst safhaya çıkarmış durumda.

Sınırdan Türkiye’ye yönelik sızma hareketlerinin önüne geçmek için çekilen ve üstü jiletli tellerle destekli 3,5 metre yüksekliğindeki beton duvarların her biri 7 ton ağırlığında. Hatay'daki modüler beton duvarın şu anki uzunluğu 77,5 kilometreye ulaştı.

İnşa edilen duvar ve hudut hattında alınan ilave tedbirler neticesinde bölgedeki yasadışı geçişler ile kaçakçılık olaylarında önemli ölçüde azalma sağlayan sınır duvarı 143 kilometre uzunluğuna ulaştığında son bulacak.

Adem Karagöz-Ecevit Cemiloğlu



