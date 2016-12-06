Dil sınavından geçemeyen ve bu nedenle ücretsiz izne çıkarılan THY Kabin memurlarına Hava- İş Sendikası özel hoca tutarak İngilizce eğitimi veriyor. Üyelerine ücretsiz olarak verilen İngilizce eğitimine şu ana kadar 40 kabin memuru katıldı.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Hava- İş Sendikası Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, "Dil sınavında başarısız olan tüm üyelerimize bu desteği vermeye devam edeceğiz. Üyelerimiz için Türkiye’de İngilizce eğitiminde uzman en iyi hocalardan birini üyelerimize eğitim vermesi için tuttuk. Katılmak isteyen tüm üyelerimiz bu eğitimlere ücretsiz olarak katılabilir" dedi.

84 kabin memuru bu sınavdan geçemedi

Türk Hava Yollarının bu güne kadar yaptığı dil sınavlarından 84 kabin memuru başarısız oldu. Dil sınavından geçemeyen personele ikinci bir sınav hakkı veren THY ücretsiz izine çıkardığı Kabin memurlarını yeniden sınav yapacak. Bu sınavda başarısız olan kabin memurları işten çıkarılacak.

Tuncer Cengiz

