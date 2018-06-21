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Havası zehir kusan İstanbul’dan hava kalitesinde dünyanın en iyi 3. metropolüne

Aziz İstanbul’un bir yakasından diğeri gözükmüyor, insanlar nefes almakta bile zorlanıyordu. Konutlarda yakılan kömür endüstriyel tesislerdeki denetimsizlik İstanbul’un üzerine karabulut gibi çöküyor solunum yolu hastalıklarına sebep oluyordu.

Havası zehir kusan İstanbuldan hava kalitesinde dünyanın en iyi 3. metropolüne

21 Haziran 2018 19:08
Havası zehir kusan İstanbul’dan hava kalitesinde dünyanın en iyi 3. metropolüne - Tıkla İzle

Takvimler 1994’ün 27 Mart’ını gösterdiğinde başlayan uzun maraton önce İstanbul’un sonra Türkiye’nin talihini değiştirdi. 1994’teki büyük değişimle birlikte İstanbul’da nefes almaya başladı. Altyapı çalışmalarına hız verildi ve başlatılan doğalgaz hamlesiyle kısa zamanda İstanbul’un yüzde 99’u doğalgaza kavuştu. Sanayi tesisleri denetimli bir şekilde çalışmaya başladı, bacalarına filtreler takıldı. Çevre dostu yakıtlarla çalışan toplu taşıma araçları hizmete alındı. Tüm bu çalışmalar neticesinde bugün 276 mg olarak ölçülen kirlilik tek haneli rakamlara düştü. Ve İstanbul hava kalitesinde dünyanın en iyi 3. Metropolü haline geldi. 

 

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