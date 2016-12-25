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Hayat kurtarmak için gönüllü oldular

Tekirdağ’da “Gönüllü İtfaiyecilik” projesi ile yangınlarda hayat kurtarmaya ve hızlı bir şekilde yangınlara müdahale etmeye gönüllü olan sivil itfaiyeciler sıkı eğitimler alıyor.

Hayat kurtarmak için gönüllü oldular

25 Aralık 2016 10:19
Hayat kurtarmak için gönüllü oldular - Tıkla İzle

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin “Gönüllü İtfaiyecilik” projesi kapsamında, orman yangınları, ikamet ve fabrika yangınlarına daha fazla personel ile müdahale edebilmek amacıyla 50 gönüllüye itfaiyecilik eğitimi veriliyor.

“Gönüllülerimiz ile daha güçlüyüz”

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Cengiz Çelik, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, proje kapsamında, ilk etapta teorik eğitimleri tamamlayan gönüllüler ile birlikte uygulama eğitimleri yaptıklarını belirterek, “Artık Tekirdağ halkı olarak sadece profesyonel itfaiyeciler ile değil, gönüllülerimiz ile de daha güçlüyüz. Daha güçlü şekilde müdahalelerimiz devam edecek” dedi.
İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim ve Önleme Şube Müdür Vekili Tunç Demir de proje kapsamında gönüllülere teorik ve pratik eğitimler verildiğini anlatarak, “Şu an için Tekirdağ’da 50’ye yakın gönüllü itfaiyecimiz oldu, eğitimlerini tamamladık, bunların ilerletilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili projelerimiz de devam edecek. Amacımız, Tekirdağ halkının yangın konusunda güvenliğini sağlamak için iş gücümüzün arttırılmasını sağlamak. Kamunun imkanları ile birlikte, gönüllülerimizin de sağladığı imkanlardan faydalanmak istiyoruz. Bu kapsamda, bize katılmak isteyen vatandaşlarımızın ihtiyacı olan eğitimleri, donanımları ve özgüveni kazanmaları için teorik ve pratik eğitimler yaparak kapsamımızı genişletiyoruz” diye konuştu.
İlde ve ilçe merkezlerinde profesyonellerin hizmet verdiğini aktaran Tunç Demir, “Hizmetin ulaşma süresinin uzun olduğu ve risk gördüğümüz yerlerde, kanunların bize verdiği yetkileri kullanarak, profesyonel ekiplerimizin sınırları aşıldığında, gönüllü olarak bize katılmak isteyen kişilerle de hizmet sayımızı, müdahale kapasitemizi arttırıp çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gönüllü İtfaiyecilik İstasyonu kurmak istiyoruz”

Gönüllü itfaiyecilerden Namık Kemal Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi öğrencisi Büşra Beniz ise, pratik ve teorik eğitimler aldıklarını aktararak, “Toplumumuzun doğal afet konularında yeterli bilince sahip olmadığını fark ettik. Bu tarz eğitimler almayı kendimize bir sorumluluk edindik. Bu tarz eğitimleri, toplumumuzun bilinçlenmesi adına herkesin sahiplenmesi ve desteklemesi gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden buradayız ve bunu yapmak istiyoruz. Kendimizi geliştirdiğimiz takdirde, gönüllü itfaiyecilik istasyonu oluşturmak ve topluma bir şeyler katmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
Gönüllülerden Alperen Çavuşlu da, eğitimler kapsamında, yangına müdahale, arama kurtarma, çeşitli kazalara müdahale, yanmaz malzemelerin ve solunum cihazlarının kullanımı, hortumların açılıp toplanması, acil durumlarda dikkat edilmesi gereken konular üzerine pratik ve uygulamaları dersler aldıklarını belirtti.

“Gönüllülerimiz artıyor”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, her geçen gün itfaiyeye katılan Tekirdağlı vatandaşların arttığını ifade ederek, "Tekirdağlı vatandaşlarımızdan gönüllülerimiz artıyor. Biz de bundan memnuniyet duyuyoruz. İtfaiye teşkilatımızla birlikte en iyi hizmeti Tekirdağlılara vermek için çalışmalarımıza en hızlı şekilde aralıksız devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. 

Halil Dağ - Serdar Şahin - Yakup Güler
TEKİRDAĞ


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