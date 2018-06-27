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Hayatını kaybeden pilotun son görüntüleri

Adıyaman’ın Besni ilçesine sabah saatlerinde eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotun son görüntüleri ortaya çıktı. Son görüntülerinde pilotun "hoşçakal" ifadesi dikkat çekti.

Hayatını kaybeden pilotun son görüntüleri

27 Haziran 2018 12:13
Hayatını kaybeden pilotun son görüntüleri - Tıkla İzle

Gaziantep’ten havalanan eğitim uçağı sabah saatlerinde Besni ilçesi 4. Etap TOKİ yakınlarına düşen ve uçak düşmeden uçaktan atlayarak hayatını kaybeden Kahramanmaraş doğumlu 40 yaşındaki Mehmet Önal’ın uçak içerisinde çekilmiş videosu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Mehmet Önal’ın çekip bir arkadaşına yollamış olduğu videoda, “Adıyaman’a ve sana selam ediyorum, "hoşçakal” ifadelerini kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.
Düşen eğitim uçağıyla ilgili olarak çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.  

Cihan Kizir

 

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