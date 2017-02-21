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HDP Siirt Milletvekili Konca SEGBİS üzerinden ifade verdi

Terör soruşturması çerçevesinde tutuklu yargılanan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

HDP Siirt Milletvekili Konca SEGBİS üzerinden ifade verdi

21 Şubat 2017 16:05

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında yürütülen terör soruşturması çerçevesinde tutuklanarak, Kocaeli Kandıra Cezaevine gönderilen HDP Siirt Milletvekili Besime Konca hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 8,5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenen davanın ilk duruşması yapıldı.

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada Konca, SEGBİS üzerinden ifade verdi. Konca’nın Kürtçe savunma yapacağını beyan etmesi üzerine tercüman çağrıldı.
Savcı, Konca’nın kaçabileceği şüphesine dayanarak tutukluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti ise Konca'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
 

Mehmet Şükrü Yıldırım
 


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