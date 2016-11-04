HDP'li Özsoy TBMM HDP Grup Yönetim Salonu'nda Almanya Devlet Bakanı Maria Böhmer ile görüştü.

Özsoy, Alman Bakanın dayanışma gösteresi olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Ortada hukuki bir sürecin olmadığını düşünüyoruz. Zaten Anayasa ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı bir şekilde dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekillerimiz, son derece hukuksuz şekilde gözaltına alındılar, savcılığa, mahkemeye gönderilmişlerdir. Türkiye'de hukukun üstünlüğü yoktur. Hukuk tamamen rafa kaldırılmıştır ve kesinlikle Türkiye'de tarafsız ve bağımsız yargının olduğuna inanmıyoruz. Bu siyasi operasyon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılmıştır ve nihai hedefi kendisi Başkanlık sistemine giderken kendisini 15 Haziran ve Kasım seçimlerinde durdurmayı başaran HDP'yi şimdi son derece taraflı Cumhurbaşkanı'nın emrinde olan kurumlarıyla HDP'yi saf dışı etmeye çalışıyor. Bu ülke Kürdü, Türküyle daha iyi bir Türkiye'yi hak ediyor" dedi. Alman Devlet Bakanı Maria Böhmer, gözaltılarla ilgili kendilerinden bilgi almak istediklerini söyledi.