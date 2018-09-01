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Her güne yıkılma korkusu ile uyanıyorlar

Adana'da bir kadın, babasından yadigar kalan 4 katlı apartmanın, etrafında yapılan inşaatlardan dolayı zarar gördüğünü her gün ölüm korkusu yaşadıklarını söyledi.

Her güne yıkılma korkusu ile uyanıyorlar

01 Eylül 2018 10:42

Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi 64004 Sokak'ta, Tuba Sendenur Özbir'in babasından kalma 4 katlı apartmanda hem sağ hem de sol tarafına yapılan inşaatlardan dolayı çatlaklar oluştu. Apartmanın hemen yanı başına da yine inşaat çukuru açılmasından dolayı çatlaklar çoğaldı. İnşaatlar nedeniyle yan taraftaki apartmanın istinat duvarı da çöktü. Özbir her gün can korkusuyla yatıp kalktıklarını İstanbul'daki gibi evlerinin çökmesinden korktuklarını söyledi. Özbir, korkudan uyuyamadığını belirterek, "12 metreye varan kazı yapıldı. Hiçbir kazık çakılmadı. Hem malımız, hem canımız tehlikede. Böyle bilinçsiz şekilde yapılan inşaatların durdurulmasını istiyoruz. Çok korkuyoruz. Sabahlara kadar uyuyamıyoruz. Her sabah kalktığımızda yaşadığımız için dua ediyoruz. Ben bu konuyu savcılığa taşıdım. Benim şikayetim üzerine açtıkları inşaat çukurunu doldurmaya başladılar. Burada hala insanlar yaşıyor" diye konuştu.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

 

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