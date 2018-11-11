Heyelanda ölenlerin sayısı 10'a çıktı

Brezilya sivil savunma ekipleri Rio de Janeiro kentinde dün meydana gelen heyelan sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada çalışmalar sonucu 11 kişinin kurtarıldığı, kayıp sayısının ise henüz belirlenemediği belirtildi. 9 ev ile 1 iş yerinin, Boa Esperança tepesinin yamacından düşen devasa bir kütlenin altında kaldığı heyelan için yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ise 50 itfaiye erinin çalıştığı kaydedildi.

Rio de Janeiro İtfaiye Komutanı Roberto Robadey ise ölü sayısının artabileceğini vurgulayarak, “Bazı insanlar hâlâ kayıp. Çalışmalara yardım etmesi için bu insanların heyelan esnasında evlerinde olup olmadıklarını doğrulamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Niteroi'de eski bir çöplüğün üzerine inşa edilen Morro do Bumba favelasında (gecekondu mahallesi) 2010 yılında meydana gelen heyelan sonucu ise 46 kişi hayatını kaybetmişti.