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Hırvatistan liderliği kaptı!

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Hırvatistan, Nijerya'yı 2-0 mağlup etti.

Hırvatistan liderliği kaptı!

17 Haziran 2018 00:03

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile Nijerya, Kaliningrad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 32. dakikada Oghenekaro Etebo'nun kendi kalesine attığı golle Hırvatistan soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarının başlarında Nijerya beraberlik golü için baskısını artırsa da 71. dakikada Hırvatlar penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Modric, topla kaleciyi ayrı köşelere göndererek skoru 2-0'a getirdi. İlerleyen dakikalarda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca Hırvatistan 3 puanı hanesine yazdıran ekip oldu. Bu sonuçla Hırvatistan 3 puanla 1. sıraya yerleşirken, Nijerya ise 0 puanla son sırada kaldı. 

 

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