Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet bağımsız olarak, birlik beraberlik içerisinde yaşayacağına vurgu yaparken, Türk iş dünyası olarak üzerlerine düşen ekonomik gelişmeyi sağlama görevini, tüm güçleriyle yerine getirmeye söz verdiklerini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "29 Ekim 1923 yılında kurulan ve uğrunda atalarımızın canlarını feda ettiği Cumhuriyetimizin yeni yaşını, büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığıdır. En aziz eseridir. 15 Temmuz’da bu necip millete yöneltilen hain planları püskürten işte bu sarsılmaz bağlarımız ve gönüldaşlığımızdır.

Bu düşüncelerle, Türk özel sektörü adına ülkemizin bu güzel ve anlamlı gününün sevincini gönülden paylaşıyorum. Yaşasın Cumhuriyet".

