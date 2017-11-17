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Hızla girdiği kavşakta arabaya böyle çarptı

Bahçelievler'de bir kavşakta meydana gelen kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 3 kişinin yaralandığı kazada araçta sıkışan bir kişi itfaiye yardımı ile çıkartıldı.

Hızla girdiği kavşakta arabaya böyle çarptı

17 Kasım 2017 09:32
Hızla girdiği kavşakta arabaya böyle çarptı - Tıkla İzle

Kaza, Bahçelievler'de öğlen saatlerinde meydana geldi. Kavşağa hızlı bir şekilde giren iki araçtan çarpıştı. Araçlardan biri çarpışmanın etkisiyle havaya savrulup orta refüjde bulunan yön levhalarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkartılan vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan iki kişi de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntüler de araçların kavşağa hızlı bir şekilde girdiği görülüyor ve araçlardan bir tanesi diğerine çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle havalanan araç orta refüjde bulunan yön levhalarına çarparak durabiliyor.
 

 

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