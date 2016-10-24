HSYK'dan yapılan açıklamada, "23 Mayıs 2016 tarihinde vefat eden Bandırma Cumhuriyet Savcısı Ahmet Biçer’in darbe girişimi sonrası Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından açığa alındığı yolunda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Zira 16.07.2016 tarihinde ve daha sonraki tarihlerde açığa alınan veya meslekten ihraç edilenler arasında vefat eden Bandırma Cumhuriyet Savcısı Ahmet Biçer’in adı bulunmadığı halde bulunduğuna dair haberler bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Musa Erdoğan

