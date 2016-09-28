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Hüseyin Avni Mutlu’nun THY’de çalışan oğlunun işine son verildi

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun Türk Hava Yolları’nda (THY) çalışan oğlu Hasan Tahsin Mutlu'nun işine son verildi.

Hüseyin Avni Mutlunun THYde çalışan oğlunun işine son verildi

28 Eylül 2016 16:56

THY'den edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun THY’de uzman olarak görev yapan oğlu Hasan Tahsin Mutlu'nun da işine son verildi.

THY Personel Müdürlüğü tarafından Hasan Tahsin Mutlu'ya gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:
“Çalışmalarınızdan verim alınamadığından ve hizmetinizden istifade edilemediğinden iş sözleşmeniz İcra Komitesi'nin 09.09.2016 gün ve 1592 sayılı kararı ile 4857 sayılı iş kanununun 17, 18 ve 19. maddelerine uygun olarak kıdem ve ihbar tazminatı ödenmek suretiyle feshedilmiştir."

4 yıl önce uzman kadrosuyla THY'de göreve başlayan Hasan Tahsin Mutlu işe başladığı tarihte yaptığı bir açıklamada,“THY'ye iş ilanından başvurdum. İşe alım için gereken bütün aşamalardan geçtikten sonra göreve başladım. THY'de başlamamın babamın vali olması ile ilgisi yok" demişti.

Hüseyin Avni Mutlu 4 yıl görev yaptığı İstanbul Valiliği görevinden 2014 Eylül ayında Merkez Valiliğine atanmış ve 5 Ağustos 2016 günü ise FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. 

Ferhat Yasak - Tuncer Cengiz
İSTANBUL 

Etiketler: Hüseyin Avni Mutlu, THY


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