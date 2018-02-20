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Husumetlisinin kurşunladığı araçtan yaralı kurtuldu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde husumetlisi olduğu iddia edilen kişi tarafından evi önünde bacağından vurulan ve arabası kurşunlanan adam kendi imkanları geldiği hastane bahçesinde havaya 3 el ateş açarak tedavi olmaya girdi.

Husumetlisinin kurşunladığı araçtan yaralı kurtuldu

20 Şubat 2018 19:37

Olay, Gölcük Karaköprü Mahallesi Şanlı Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmail A. evinden çıktığı esnada aralarında daha önce husumet olduğu iddia edilen Volkan A. ile kapının önünde karşılaştı. İkilinin tartışmasının büyümesi üzerine Volkan A. yanında bulunan silahı çıkarıp, İsmail A.’yı bacağından vurdu. Vurulduktan sonra 41 H 1961 plakalı kamyonetine binip olay yerinden kaçmaya çalışan İsmail A.’nın aracına Volkan A. defalarca ateş açtı. Açılan ateşlerden kurtulan yaralı adam kamyoneti ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine geldi. Burada aracını park eden İsmail A. hastane bahçesinde yanında bulunan silahı çıkarıp havaya ateş açarak hastaneye girdi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler İsmail A.’nın kamyonetini inceledi. Polis ekipleri şüpheli Volkan A.’yı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Uğur Konuk - Gürcan Yılmaz
 

 

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