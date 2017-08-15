İBB’den Şile’ye 1 milyar 650 milyon TL yatırım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ile birlikte Şile'de İBB’nin desteğiyle kurulan Yeryüzü Pazarı'nı ziyaret etti. Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ve Şileliler ile bir araya gelen Kadir Topbaş, pazarda incelemelerde bulundu ve esnafla sohbet etti. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kültür Merkezi ile Şile Meydan ve Zeminaltı Otoparkı İnşaatını inceleyen Topbaş, "Dünyadaki insanların ‘Ne yiyelim sağlıklı yaşayalım’ diyor. Böyle bir dünya içinde hamdolsun Rabbimiz bize Anadolu’yu ve İstanbul’u bahşetmiş” diye konuştu.

Şile’ye her türlü desteği verdiklerini vurgulayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Bugüne kadar Şile’ye yaptığımız yatırımlar toplamı 1 milyar 650 milyon lira. Atıksuları topladık, doğalgaz getirdik. Şile Otobanını yaptık. Eski köylere kadar doğalgazın erişim çalışmaları tamamlandı. Şile’nin doğallığının bozulmadan geleceğe taşınması gerekiyor. Bu nedenle bu pazarda üretilen ve satılan ürünleri önemsiyoruz. Yeryüzü Pazarı’nın sayılarını arttırmayı düşünüyoruz. Bir tane pazar da Ağva’da yapmayı düşünüyoruz. Ağva’da 50 kilometre sahil düzenlenmesi ve dere ıslahı yaptık. Su baskınları tarih oldu” şeklinde konuştu.

Şile’nin tarihi değirmeni ihya edilecek

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi olarak bugün 300 adet arı kovanı Şile Arıcıları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne teslim edeceklerini ve bu kovanların bölge ekotipi ana arı üretmek maksatlı kullanılacağını açıklayan Kadir Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Melen’den gelen hattın üzerine lavanta dikersek arıcılarımız buraya arılarını koyar ve çok güzel arıcılık yapılır diye düşündük. Her şeyi değerlendiriyoruz ve İstanbul’a daha ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Her gün daha çok çalışarak daha iyisini, daha güzelini şehrimize getirmek zorundayız. Şile’de öyle bir yel değirmeni yapacağız ki İstanbullular ve dışarıdan gelenler görmeye gelecek. Un öğütülecek, insanlar etrafında kahvaltı yapacak ve İstanbullular unlarını buradan alacak. Şile’de doğa turizmini geliştirmek için birçok proje üretiyoruz. İstiyoruz ki İstanbullular haftasonu buraya gelsin, doğal yiyecekleri buradan alsın. Allahü Teala Kuran’ı Kerim’de ‘Temiz ve helal yiyecekler yiyiniz’ buyuruyor. Burada bir kültür merkezi yaptık. Ama toplu açılış töreni için resmi açılış yapmadık. Arıcılarımıza ve çiftçilerimize bol hasatlı bir sezon diliyorum. İstanbul’da bu yıl Dünya Arıcılık Fuarı yapılacak. Yöresel balların sergileneceği bir fuar da yapmak istiyoruz” dedi.

Artvin Şile Yeryüzü Pazarı’nı örnek alacak

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe de Artvin’de bir doğal ürünler pazarı kurmak istediklerini ve projeleri Kadir Topbaş’a gösterdiğinde, “İstanbul’da bu pazarın olduğu bir yer var. Seni oraya götüreyim” diyerek Şile’ye getirdiğini söyledi. Kocatepe, Şile Yeryüzü Pazarı’nı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını örnek aldıklarını belirtti.

Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ise, Başkan Topbaş’ın talimatıyla Şile’de 50 kilometre bisiklet otobanı yapılacağını müjdeleyerek, Başkan Topbaş’a Şile ilçesine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Kadir Topbaş, konuşmaların ardından Şile Arıcıları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne teslim edilecek 300 kovanın 10’unu sembolik olarak teslim etti. Esnafın ikram ettiği doğal ürünlerin tadına bakan Başkan Topbaş, vatandaşların da sorunlarını dinledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyarette İBB ve Şile Belediyesi bürokratları ile muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.