Karayolunu kullanan ambulanslar, yolda ilerlemekte güçlük çekerken, yan yollarda bulunan duraklara giremeyen toplu taşıma araçları ise yolcuları anayolda indirerek tehlikeye davetiye çıkardı. Trafiğe bir de kazalar ile eklenince yolda sürücüler arasında tartışma yaşandı.

Anadolu yakasında D-100 karayolu üzerinde İBB tarafından gerçekleştirilen Küçükyalı’daki yol genişletme çalışması, Göztepe’deki yol bakım ve üst geçit çalışması, yine aynı noktaya yakın tabela çalışması nedeniyle, Anadolu yakasının trafiği çöktü. Sabah mesai saati ile başlayan çile öğle saatleri olmasına rağmen bir türlü normale dönmedi. D-100 karayolunu kullanan ambulanslar ise hastanelere ulaşmak için güçlükle ilerleyebildi.

Toplu taşıma araçları anayolda yolcu indirerek tehlikeye davetiye çıkardı.

Sabah saatlerinden başlayan trafik yan yolların da kilitlenmesine neden oldu. Yan yollarda bulunan otobüs duraklarına giremeyen toplu taşıma araçları ise anayolda yolcu indirerek, tehlikeye davetiye çıkardı. Anayolda yolcuları bırakan otobüs ve minibüsler, yolcularını indirdikten sonra yollarına devam etmeye çalışırken, yolcular ise bariyerleri aşarak yan yola geçmeye çalıştı.

Trafikte kazalar tartışmalara neden oldu

D-100 karayolunda yapılan çalışmalara bir de trafik kazaları ve su kaynatan araçlar eklenince, trafik çileye döndü. Yaşanan trafik kazalarında ise tartışmalar meydana geldi. Göztepe’de bir otomobile çarpan TIR sürücüsü, otomobil sürücüsü ile tartıştı. TIR sürücüsü, Kartal’dan Göztepe’ye kadar 2 saatte geldiğini belirterek isyan etti.

Öte yandan, aracı su kaynatan bir sürücü ise 2 saattir yolda olduğunu belirterek, “Aracım 20 dakika önce su kaynattı. Kartal’dan buraya bir buçuk saatte geldim” şeklinde konuştu.

İşe giden vatandaşlar, araçlarının içerisinden zaman zaman trafiğe tepki gösterdi. Yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar, bu sorunun yaklaşık 3 haftadır sürdüğünü belirterek, bir an önce çözüm istediler.

Metin Başar - Mustafa Esen