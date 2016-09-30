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İbrahim Hacıosmanoğlu özür diledi

Trabzonspor’un eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kadınları aşağıladığı iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, "Huzurunuzda, yanlış anlaşıldığım için tekrar kadınlardan özür diliyorum" dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu özür diledi

30 Eylül 2016 14:30

İstanbul 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık İbrahim Hacıosmanoğlu katılmazken şikayetçi avukat Tuba Torun’un avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi bir önceki celse hakkında yakalama kararı çıkarılan tutuksuz sanık Hacıosmanoğlu’nun celse arasında ifadesinin alındığını hatırlattı.

Hakkındaki suçlamayı reddeden Hacıosmanoğlu, "Hiçbir kesimi aşağılamadım. Suç kastım yoktur. Olay tarihinde yaşadığımız sıkıntılı durum ve süreci izah etmek için bahsedilen sözleri sarf ettim. Ancak kimseyi aşağılamak niyetim ve kastım yoktu. Benim için en değerli varlık annemdir. O da bir kadındır" şeklinde konuştu.

"KESİNLİKLE AŞAĞILAMA KASTIM YOKTUR"

Olaydan sonra sözlerinin farklı yerlere çekilmeye çalışıldığını iddia eden Hacıosmanoğlu, "Reklam peşinde koşan kişiler benim bu sözlerimi çarpıtıp basına yanlış aksettirdiler. Ben de derhal yanlış anlamalara sebep vermemek için ve istemeden kırdığım kadınlardan özür dilemek adına aynı gün akşamı bir televizyon programına bağlanarak niyetimi anlatmaya çalıştım. Bütün yayınlarda kadınlardan özür diledim. Huzurunuzda yanlış anlaşıldığım için tekrar kadınlardan özür diliyorum. Kesinlikle aşağılama kastım yoktur. Kullandığım tabirler yöremizde deyim olarak kullanmaktadır"dedi.

Mahkeme duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Hacıosmanoğlu’nun Trabzonspor ve Gaziantepspor arasından oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, “Öleceksek de adam gibi öleceğiz, kadın gibi yaşamayacağız. Bizi kadın gibi yaşatmaya da kimsenin gücü yetmez" ifadelerini kullanmıştı. Hacıosmanoğlu’nun “yayın yolu ile halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Trabzonspor-Gaziantepspor maçının ardından yaşanan olaylara ilişkin dönemin Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “Öleceksek de adam gibi öleceğiz, kadın gibi yaşamayacağız. Bizi kadın gibi yaşatmaya da kimsenin gücü yetmez" sözleri üzerine İstanbul Barosu avukatlarından Tuba Torun suç duyurusunda bulunmuştu. Avukat Torun, savcılığa verdiği suç duyurusu dilekçesinde İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında basın yayın yolu ile hakaret suçundan dava açılmasını talep etmişti.

Etiketler: İbrahim Hacıosmanoğlu


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