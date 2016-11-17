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İhlas Eğitim Kurumları'nda florbol heyecanı

Türkiye’de 2006 yılından bu yana oynanan ve bir salon sporu olan florbol, İhlas Eğitim Kurumları'nda tanıtıldı.

İhlas Eğitim Kurumlarında florbol heyecanı

17 Kasım 2016 10:49

Beylikdüzü Kampüsünde gerçekleşen tanıtım organizasyonuna Florbol Türkiye Başkanı Polat Taşkın, İkinci Başkanı Hank Vainio, Eğitim Sorumlusu Abdullah Tulunay ile Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri katıldılar. Okulun beden eğitimi öğretmeni Fatih Doğan’ın da katıldığı organizasyonda öğrencilere florbol oyununun kuralları sahada uygulamalı olarak anlatıldı.

“Florbolu tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz”
Florbol Federasyonu’nun kurulması için çalışmaların devam ettiğini belirten Florbol Türkiye Başkanı Polat Taşkın, hedeflerinin florbolu tüm Türkiye’ye yaymak olduğunu söyledi. Kendilerine tanıtım imkanı sağladıkları için İhlas Eğitim Kurumları'na teşekkür eden Taşkın, florbolun masraflı olmayan ve çok keyifli bir spor olduğunu ifade etti. Florbol Türkiye olarak Uluslararası Florbol Federasyonu’na üye olduklarını belirten Taşkın, Türkiye’de turnuvalar düzenlediklerini söyledi.

“Florbol Türkiye ile çalışmaya devam edeceğiz”
Florbolu öğrencilerin çok seveceğini ifade eden Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu Beden Öğretmeni Fatih Doğan, zaman içinde Florbol Türkiye’nin katkılarıyla florbol kursu açmayı hedeflediklerini söyledi. Florbol Türkiye ile çalışmalarının devam edeceğini de sözlerine ekleyen Doğan, “Florbol Türkiye ve İhlas Eğitim Kurumları olarak, 3 Aralık 2016 tarihinde florbol antrenörlük ve hakemlik kursunu ortaklaşa olarak Bahçelievler Kampüsümüzde düzenleyeceğiz” dedi.

Florbol olimpiyatlara aday
Her yaştan insanın oynayabileceği ve benzeri olan buz hokeyinden farklı olarak fiziksel müdahalenin tamamen yasak olduğu florbol, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer almaya aday spor dallarından biri.

Etiketler: Florbol, Florbol Türkiye Başkanı Polat Taşkın, İhlas Eğitim Kurumları


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