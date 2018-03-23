İhlas Koleji öğrencisinden yüzmede İstanbul ikinciliği

Tozkoparan Olimpik Yüzme Havuzu’nda 184 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada Bera Kayra Sarıkaya, 50 metre sırtüstü, 50 metre kelebek ve 50 metre serbest yarışmalarında İstanbul ikincisi oldu. Sarıkaya 100 metre sırtüstünde de İstanbul üçüncülüğünü elde etti.

Şampiyonayı toplamda dört madalya ile bitiren Sarıkaya’nın başarılı bir performans gösterdiğini ifade eden İhlas Koleji beden eğitimi öğretmeni Şenol Özkan, “Öğrencimiz katıldığı tüm dallarda üstün bir gayret göstererek madalyalar almayı başardı. Gelecekte daha çok çalışarak istediği sonuçları alacağına inanıyorum” dedi.

“Çocuklarımızın potansiyeline inanıyoruz”

İstanbul Okullar Arası Yüzme İl Şampiyonluğu’nda elde etmiş olduğu başarılı sonuçlardan dolayı Bera Kayra Sarıkaya’yı tebrik eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, yüzme gibi zor bir dalda başarılı olmanın ancak disiplinli çalışma ile mümkün olabileceğini söyledi.

Son günlerde değişik alanlarda alınan başarılardan dolayı gururlandıklarını ifade eden Yeltekin, “Çocuklarımız doğru teşvik edildikleri takdirde daha istekli çalışıyorlar. Biz de bunu kulüplerimiz vasıtasıyla gerçekleştiriyoruz. Her çocuğumuzun potansiyeline inanıyoruz ve onlar da bizi aldıkları başarılarla mutlu ediyorlar” dedi.