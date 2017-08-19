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İki minibüs kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

İzmit-Kandıra yolu cezaevi mevkiinde iki minibüsün karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İki minibüs kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

19 Ağustos 2017 23:34

Kaza, saat 22.30sıralarında İzmit-Kandıra yolu Kandıra Cezevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kandıra istikametine gitmekte olan 34 RB 3176 minibüs hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen 41 FR 341 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslar ile Kandıra ve İzmit'te bulunan hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle İzmit-Kandıra yolu 1 saat trafiğe kapanırken araçların çekiciler ile kaldırılması sonrasında yol yeniden trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. 

Uğur Konuk - Gürcan Yılmaz
 

Etiketler: İzmit, kaza


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