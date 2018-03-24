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İkinci pilot sarhoş olunca uçuş iptal edildi

Almanya'da sivil havacılık tarihide ender rastlanan bir olay yaşandı. Stuttgart havaalanından Portekiz'in başkenti Lizbon'a gidecek uçağın ikinci pilotunun sarhoş olmasından dolayı uçuş iptal edildi. 106 yolcu otellere yerleştirildi.

İkinci pilot sarhoş olunca uçuş iptal edildi

24 Mart 2018 15:28

Stuttgart havaalanını konuyla ilgili yaptığı açıklamada, havaalanı çalışanının yardımcı pilotun alkollü olduğunu yürürken tökezlediğini fark etmesi üzerine polisi haberdar etti ve polisin ve savcılığını müdahalesiyle uçuşun iptal edildiği açıklandı. Yedek yardımcı pilot olmadığı için de uçağın uçuşuna müsaade edilmediği ve yolcuların otellere yerleştirildiği bildirildi. Yardımcı pilot ilk olarak geçici olarak gözaltına alındı, serbest bırakılması için 10 bin Euro'luk kefalet ödemesi gerekiyor.  

Mehmet Koca

Etiketler: Pilot

 

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