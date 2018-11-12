İlginç dava: Çileklere iğne sokmakla yargılanıyor

Avustralya'da 6'dan fazla eyalette çileklerin içerisinden çıkan dikiş iğneleri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Queensland eyaletinde bir kadın mahkeme karşısına çıktı.

Avustralya Mahkemesi, sürdürülen soruşturmanın sonucunda 50 yaşındaki bir çiftlik müdiresi olan My Ut Trinh'in gözaltına alındığını açıkladı. Bir sonraki duruşmaya kadar gözaltında bulunan Trinh'e gıdaları kirletmekle ilişkili 7 suç yöneltiliyor. Bazı meyve sepetlerinde DNA'sı bulunan Trinh'in mahkemede 'kin ve intikam' duygularıyla hareket ettiğini açıkladığı belirtildi.



Avustralya Başbakanı Scott Morrison, meyvelere dikiş iğnesi koyan kişilerin 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.