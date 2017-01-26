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İlk gün Ankara'dan 6 madalya

Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası Ordu’da başladı. Şampiyonanın ilk gününde Ankara, 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz ile ilk günün birincisi oldu.

İlk gün Ankaradan 6 madalya

26 Ocak 2017 23:29

Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda yapılan ve 62 ilden 482 erkek, 333 bayan toplam 815 sporcunun katıldığı şampiyonunun ilk gününde, kadınlar 40, 44 ve 48 ile erkekler 50 ve 55 kilolarda sabah seansında eleme müsabakaları yapıldı.

Birinci günde Ankara, 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ilk sırada yer alırken, Kocaeli, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz, Trabzon ve Karaman ise 1’er altın, Konya, 2 gümüş, Antalya, 2 bronz,Van, Iğdır, İstanbul ve Bursa, 1’er bronz kazandı.

Şampiyonada sıkletlerinde 1. olan sporculara ve antrenörlerine Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz birer çeyrek altın verirken, Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile judocuların hamisi iş adamı Taci Özerler çeşitli armağanlar verdi.

Akşam seansında yapılan final müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar:
40 kg:1.İlknur Aşçı (Trabzon), 2.Beyza Nur Çetin (Konya), 3. Müberra Güneş (Kocaeli), 3. Serap Gül (Antalya)
44 kg:1.Özge Andiç (Ankara), 2.Emine Tekin (Konya), 3. Feyzanur Azak (Kocaeli), 3. Gamze Sayma (Ankara)
48 kg: 1.Zeliha Cinci (Ankara), 2. Beyza Özdemir (Kocaeli), 3. Kader Divan (Bursa),3. Senanur Özen (Antalya)

Erkekler
50 kg:1.Emirhan Karahan (Kocaeli), 2.Berat Bahadır (Ankara), 3.Ejder Toktay (Van), 3.Furkan Cinci (Ankara)
55 kg:1.Enes Uysal (Karaman), 2. Bilal Yurtsever (Ankara), 3.Mihraç Akkuş (Iğdır), 3.Umut Enes Kalkan (İstanbul)
Şampiyonaya, yarın kadınlarda 52, 57 ve 63, erkeklerde ise 60 66 ve 73 kilolarda müsabakalarla devam edilecek. 

Metin Akyürek

Etiketler: judo şampiyonası, ordu


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