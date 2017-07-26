İlk yarıda emlak konulu 15 bini aşkın haber yapıldı

Medya takibinin öncü kuruluşlarından Ajans Press, Türkiye’nin emlak karnesini çıkardı. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre Türkiye’de bu yılın ilk dönemi 654 bin 363 konut satışı gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 630 bin 799 olmuştu. PRNet’in araştırmasına göre yılın ilk yarısında yazılı basında emlak konulu 15 bin 405 haber yansıması tespit edildi. Emlak ve konutla ilgili çıkan haberler incelendiğinde konut fiyatlarında ve emlak vergilerinde yaşanan artışın medyanın bir numaralı gündem maddesi olduğu belirlendi.

Türkiye genelinde yılın il yarısında 654 bin 363 konut satıldı.Konut satışlarında en yüksek payı ise İstanbul aldı. İstanbul’da yılın il yarısında toplam 114 bin 356 konut satışı gerçekleştirildi. Emlak satışlarında en az payı alan şehir ise sadece 34 konut satışıyla Hakkari oldu.

Haziran ayı içerisinde Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 45 bin 433 oldu. Toplam konut satışları içerisinde ilk satışın payı yüzde 46,6 olurken, ilk satışlarda İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u Ankara ve İzmir takip etti. Yabancı vatandaşlar en çok İstanbul’dan konut satın alırken Antalya, Bursa, Aydın, Ankara ve Muğla sırasıyla yabancılara en çok konut satışının yapıldığı iller oldu. Suudi Arabistan vatandaşları en çok konut satın alan ülke vatandaşı olurken, Irak, Kuveyt, Rusya ve İngilizler Türkiye’den en çok konut satın alan diğer ülke vatandaşları oldu.